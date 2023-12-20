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Warriors, Celtics'i uzatmada mağlup etti - Son Dakika
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Warriors, Celtics'i uzatmada mağlup etti

NBA'de Golden State Warriors, Boston Celtics'i 132-126 yenerek galibiyetle ayrıldı. Stephen Curry'nin 33 sayıyla öne çıktığı Warriors, 17 sayı geriye düşmesine rağmen maçı kazandı.

Warriors, Celtics\'i uzatmada mağlup etti
20.12.2023 - 09:49,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 132-126 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Warriors, 5 maçtır yenilmeyen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics karşısında 17 sayı geriye düşse de normal süresi 121-121 berabere biten maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.

Stephen Curry'nin 33 sayı, 6 asist, 3 ribauntla takımını sırtladığı Warriors'ta, Klay Thompson 24 sayı, 4 ribaunt, Jonathan Kuminga 17 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Celtics'te Derrick White 30 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jayson Tatum 15 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle maçı tamamladı.

Bucks, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'a 132-119 mağlup oldu. 19 dakika süre alan Cedi Osman, 10 sayı, 2 ribaunt, 1 asitlik performans sergiledi.

Üst üste 5. galibiyetini elde eden Bucks'ta Damian Lillard 40 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik katkı sağlarken, Giannis Antetokounmpo 11 sayı, 14 ribaunt, 16 asistle "triple double" yaptı.

Alınan sonuçlar şöyle:

New Orleans Pelicans- Memphis Grizzlies: 113-115

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 132-119

Portland Trail Blazers- Phoenix Suns: 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics: 132-126 (uzatmada)

Kaynak: AA
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