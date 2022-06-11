Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi - Son Dakika
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Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi

11.06.2022 09:39
Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors, seride durumu 2-2 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors, seride durumu 2-2 yaptı.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'e konuk olduğu serinin 4. maçını, Stephen Curry'nin 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Warriors'ta Andrew Wiggins 17 sayı, 16 ribaunt, Klay Thompson da 18 sayılık katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Jaylen Brown 21 sayı, 6 ribaunt ve Marcus Smart 18 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.

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NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti NBA finalinde Boston Celtics 2-1 öne geçti
Kaynak: AA

Golden State Warriors, Boston Celtics, Stephen Curry, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi - Son Dakika

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