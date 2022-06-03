Werder Bremen'in teklifini kabul etmeyen Ömer Toprak, takımdan ayrıldı - Son Dakika
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Werder Bremen'in teklifini kabul etmeyen Ömer Toprak, takımdan ayrıldı

03.06.2022 16:28
Werder Bremen'in teklifini kabul etmeyen Ömer Toprak, takımdan ayrıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükselen Werder Bremen ile eski milli futbolcu Ömer Toprak'ın yolları ayrıldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yeniden yükselen Werder Bremen ile eski milli futbolcu Ömer Toprak'ın yolları ayrıldı.

Werder Bremen'den yapılan açıklamada, takım kaptanı Ömer Toprak'ın kulübün yeni teklifini kabul etmeyeceğini ve sözleşmesini uzatmayacağını bildirdiği aktarıldı.

Kulüp yöneticilerinden Clemens Fritz, Ömer Toprak ile son günlerde yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Kararını kolay vermediğini biliyoruz. Onunla çalışmayı sürdürmeyi çok isterdik. Zor dönemlere rağmen özellikle son üç yılda hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli bir rol oynadı. Kaptan olarak geçen yıl takımın lideriydi. Takımı zor aşamalardan da geçirdi." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu ise yeni bir sayfa açma vaktinin geldiğini belirterek, kendisini destekleyen yeşil-beyazlı yönetici ve taraftarlara teşekkür etti.

Daha önce Bayer Leverkusen, Freiburg ve Borussia Dortmund'da da oynayan Ömer Toprak, Bundesliga'da toplam 263 maça çıkıp, 7 gol attı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Werder Bremen'in teklifini kabul etmeyen Ömer Toprak, takımdan ayrıldı - Son Dakika

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