West Ham United, teknik direktörlüğe 46 yaşındaki Scott Parker'ı getirdi

West Ham United, teknik direktörlüğe 46 yaşındaki Scott Parker'ı getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
West Ham United, teknik direktörlük görevine 46 yaşındaki Scott Parker'ı getirdi. Kulüp, Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, dün Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi ligde 22 puanla 8. sırada bulunuyor.
İngiltere Championship ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlüğe Scott Parker'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Parker ile iki buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dün Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Londra ekibi, ligde 22 puanla 8. sırada yer alıyor.
Oyunculuk kariyerinde West Ham United'ın kaptanlığını yapan Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi İngiltere Premier Lig'e çıkarmıştı.
Kaynak: AA
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