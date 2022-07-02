İkisi Wimbledon'da olmak üzere 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal, 3. turda İtalyan Lorenzo Sonego (27 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Nadal, rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Wimbledon'da Nadal 4. tura çıktı, Tsitsipas elendi - Son Dakika

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