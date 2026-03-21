Wimbledon'da Video İnceleme Dönemi Başlıyor
Wimbledon'da Video İnceleme Dönemi Başlıyor

21.03.2026 15:57
Wimbledon'da, oyuncular hakem kararlarına itiraz edebilecek. Video İnceleme Teknolojisi kullanılacak.

Wimbledon'da bu sezon Video İnceleme Teknolojisi kullanılacak. Oyuncular, bazı hakem kararlarına puan sonrasında itiraz edebilecek.

Bu yıl 139.'su düzenlenecek Wimbledon'da hakem kararlarına yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. Turnuva organizasyonu, Video İnceleme Teknolojisi'nin bu sezon itibarıyla kullanılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncuların hakem tarafından verilen belirli kararlara puanın sona ermesinin ardından itiraz edebileceği ve inceleme talebinde bulunabileceği belirtildi. Oyuncuların, puan sonrasında oyunu hemen durdurmaları veya puanın tamamlanmasının ardından inceleme hakkını kullanabilecekleri ifade edildi.

Söz konusu sistem turnuvanın öne çıkan kortlarında uygulanacak. Merkez kortun başta olacağı şekilde 1, 2, 3, 12 ve 18 numaralı kortlarda Video İnceleme Teknolojisi devrede olacak.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası olarak sahne alacak organizasyon, bu yıl 29 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Wimbledon, İnceleme, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
