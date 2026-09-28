Y. Denizli Görme Engelliler, Bursa'da Yeditepe'yi 14-1 yendi; Hasan Şatay 8 gol attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Y. Denizli Görme Engelliler, Bursa'da Yeditepe'yi 14-1 yendi; Hasan Şatay 8 gol attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Y. Denizli Görme Engelliler, Bursa\'da Yeditepe\'yi 14-1 yendi; Hasan Şatay 8 gol attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

B1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi 9. haftasında Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 14-1 mağlup etti. Hasan Şatay 8 golle maçın yıldızı olurken, Denizli ekibi şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.

B1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi'nin 9. haftasında Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da karşılaştığı Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 14-1 mağlup etti. Denizli temsilcisinde Hasan Şatay attığı 8 golle galibiyette önemli rol oynadı.

1 Görme Engelliler Futbol Deplasmanlı Süper Ligi'nin 9. haftasında Denizli temsilcisi Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü, Bursa'da İstanbul temsilcisi Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibine maç boyunca göz açtırmayan Denizli ekibi, sahadan 14-1'lik ezici bir skorla ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Karşılaşmaya damga vuran isim, attığı 8 golle maçın yıldızı olan Hasan Şatay oldu. Y. Denizli'nin diğer gollerini Oğuzhan Yokuş (3), Recep Aydeniz (2) ve Emirhan Oyit kaydederken, Yeditepe Görme Engelliler Spor Kulübü'nün tek golü ise Yaşar Avni'den geldi.

Şampiyonluk yolunda önemli adım

Maçın ardından takımının performansını değerlendiren Y. Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü Teknik Direktörü Yusuf Şatay, "Ligin 9. hafta maçında 14-1'lik skorla rahat bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar attık. İnşallah bu şekilde devam edip lig sonunda hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan'dan destek çağrısı

Alınan farklı galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik eden Kulüp Başkanı Öztürk Özkan ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Özkan, "Sezon sonunda şampiyonluk kupasını Denizli'ye getirmek istiyoruz. Bu gururlu yolda tüm Denizli halkından destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
DenizliFutbolBursaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Futbolcunun iki şirketi iflas etti Futbolcunun iki şirketi iflas etti
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı
Bunu da gördük Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi
Arsenal’den Pendikspor’a Bu transfer çok konuşulur Arsenal'den Pendikspor'a! Bu transfer çok konuşulur
12:06
Fenerbahçe’nin eski yıldızı tarih yazdı Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
11:54
Fatma Betül Sayan Kaya’nın TBMM’de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde
Fatma Betül Sayan Kaya'nın TBMM'de yaptığı bütçe konuşması yeniden gündemde
11:46
Milli arada düğmeye bastılar Aziz Yıldırım dediğini yaptı
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı
11:33
Galatasaray’dan Aziz Yıldırım’a olay gönderme Üç fotoğrafla yanıt verdiler
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
10:59
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 12:09:28. #7.13#
SON DAKİKA: Y. Denizli Görme Engelliler, Bursa'da Yeditepe'yi 14-1 yendi; Hasan Şatay 8 gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei