Yabancı Futbolcu Kuralında Değişiklik Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yabancı Futbolcu Kuralında Değişiklik Yok

23.07.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ertuğrul Doğan, yabancı futbolcu kuralının değişmeyeceğini açıkladı, Trabzonspor destek veriyor.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı.

Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezonla ilgili düzenlenecek "Stadyum ve Tribün Güvenliğine İlişkin Koordinasyon Toplantısı" öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 4-5 ay önce TFF ile bu konu hakkında görüşme yapıldığını belirten Doğan, "Kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. 1 ay önce yaptığımız toplantıda kulüplerin görüşleri oldu, karşı çıkanlar oldu. Tekrar karar alıp federasyonla paylaştık. Federasyon, kararın değişmeyeceğini bildirdi. Ben bir daha görüştüm, bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biriydi. Karşı çıkan pozisyonda olmadık. Biz de yapılanmamızı bu kurala göre yaptık. Bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor da olumlu bakmaz. Federasyonun da görüşü net." diye konuştu.

Trabzonspor Tesisleri'nin konumu hakkında konuşan Doğan, herkesin Trabzonspor'a destek olmak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli bakanlar ve milletvekilleri olmak üzere herkes Trabzonspor için doğru olanı yapmak için uğraşıyor. Trabzon'da yeni havalimanı şart. Bizim onun yanında tesislerimiz var. Ulaştırma bakanımız şu garantiyi verdi, Trabzonspor buradan çıkmak istemiyorsa kimse çıkartmayacak. Dört tarafı duvarlarla çevrilmiş ve 20-25 metre civarında kot farkından yan duvarların altında kalan bir tesis alanı düşünün, bu Trabzonspor'a yakışan bir görüntü olmaz. 4-5 yıllık bir inşa süreci var. Bu kadar hafriyatın olduğu sürede sağlıklı çalışmak mümkün değil. Bize çeşitli öneriler geldi. İlçe belediye başkanlarına teşekkür ederim, herkes Trabzonspor'u misafir etmek istiyor. Şehrin merkezinden, denizden Trabzonspor'u koparmamak niyetindeyiz. Trabzon'da 100 dönümlük arazi bulmak imkansıza yakın bir durum. Dün yaptığımız toplantıda herkes 'Trabzonspor'a nasıl faydalı oluruz' derdindeydi. Tesisleri stadın yan tarafında yapmayı planlıyoruz. Trabzon tarafından geldiğiniz zaman Özkan Sümer Futbol Akademisi'ne dönen bir kavşak var. O kavşaktan itibaren tesisler başlayacak ve oranın yolla bağlantısı kesilecek. Orada biz Trabzonspor'a yakışır, Avrupa'da herkesin konuşacağı, önümüzdeki 100 yıl Trabzonspor'un tesislere ihtiyaç duymayacağı bir proje planlıyoruz. Çalışmalar başladı. Görseller ortaya çıkınca paylaşacağız. Bu tesis üzerinde önemli yaşam alanları oluşturulacak. İnşallah önümüzdeki günlerde bu inşaata başlayarak kısa sürede bitireceğiz."

Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yabancı Futbolcu Kuralında Değişiklik Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:07:29. #7.12#
SON DAKİKA: Yabancı Futbolcu Kuralında Değişiklik Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.