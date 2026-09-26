Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE'nin ilk Excellence Awards'ında Yılın Çıkış Yapan Sporcusu oldu - Son Dakika
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Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE'nin ilk Excellence Awards'ında Yılın Çıkış Yapan Sporcusu oldu

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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE'nin ilk kez düzenlediği Excellence Awards'ta Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ödülünü kazandı. Türkiye Satranç Federasyonu, son iki yılın başarılı sporcu, organizasyon ve projelerinin ödüllendirildiğini belirterek milli sporcuyu tebrik etti.

Milli satranççı Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk kez düzenlenen FIDE Excellence Awards'ta "Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" ödülünü kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre FIDE Excellence Awards'ta satranç dünyasında son iki yılın başarılı sporcu, organizasyon ve projeleri ödüllendirildi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası alanda sergilediği başarılı performansla ""Yılın Çıkış Yapan Sporcusu" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye Satranç Federasyonu da milli sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA
SporSon Dakika

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