Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yahyalıspor, sahasında oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, sahasında oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçından berabere ayrıldı. Yahyalı İlçe Stadı'nda oynanan müsabakaya galibiyet parolası ile çıkan yeşil - beyazlılar, 90 dakika boyunca rakip filelere gol atmayı başaramadı.
Golsüz sona eren müsabaka sonrasında puanını 3'e yükselten Yahyalıspor, puan tablosunda da 14. sırada kaldı. İmamoğlu Belediyespor ise aldığı 1 puanla 10 puana erişti. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Yahyalıspor, İmamoğlu Belediyespor ile Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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