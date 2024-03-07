Yahyalıspor, Süper Amatör Küme Şampiyonu olarak BAL\'e yükseldi

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Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonu olan Yahyalıspor'da bir sezon aradan sonra Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin sevinci var.

Süper Amatör Küme'de A Grubu'nu lider olarak tamamlayan, ardından Play-Off maçlarında başarılı olan Yahyalıspor'da şampiyonluk coşkusu hakim. Kayseri Süper Amatör Küme Şampiyonluğu elde eden Yahyalıspor'da teknik heyet ve futbolcular, BAL vizesi almanın mutluluğu içerisinde.

Yahyalıspor antrenörü Mehmet Susamış, bir sezon boyunca aile ortamı içerisinde mücadele etmenin ve sonunda şampiyonluğu almanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Mehmet Susamış, "Şampiyonluk için mücadele ettik. Başarılı olduk. Hakkımızla, haklı bir şekilde mutlu sona ulaştık. Bizlere sonuna kadar inanan, güvenen yönetimimize, destek veren iş adamlarına, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ