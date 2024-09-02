Yalçın Koşukavak: "İlgili Galibiyet Büyük Öneme Sahip" - Son Dakika
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Yalçın Koşukavak: "İlgili Galibiyet Büyük Öneme Sahip"

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Pendikspor'a karşı elde ettikleri 2-0'lık galibiyetin çok değerli olduğunu belirtti. Maç sonrası açıklama yapan Koşukavak, takımlarının iyi hazırlandığını ve galibiyetin önemine vurgu yaparken, ligde alt sıralarda mücadele eden bir ekip olarak yapılan transferlerin önemine de dikkat çekti.

02.09.2024 20:02
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- Yalçın Koşukavak: "Çok değerli bir galibiyet aldık"

İSTANBUL - Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Pendikspor'a karşı aldıkları 2-0'lık galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-0'lık skorla yendi. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Penidkspor'a karşı iyi hazırlandıklarını aktaran Koşukavak, "Maç bizim açımızdan beklediğimiz gibi geçti. Pendik takımının Süper Lig'e çıktığı kadronun yüzde 70'i herhalde burada şu anda. Topun içinde olan oyunda bizden çok üstünlerdi. Topun bizde olduğu bölümleri iyi oynadığımız söylenemez. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok ciddi bir takım savunması vardı. Birbirlerini çok yakından tanıyan bir takıma karşı çok değerli, çok kıymetli bir galibiyet. Biz alt ligden gelen bir takımız. 19 transfer yaptık. Futbol böyle bir oyun, sonucu nasıl alıyorsanız o kıymetli. Böyle bir deplasmanda 2-0 kazanarak dönüyoruz. İyi oynadığımız oyunlar var ama topun bizde olduğu zamanları geliştirmemiz gerekiyor. Zemin aşırı çok kötüydü, Süper Lig'de de böyle miydi bilmiyorum. Pendik takımını da tebrik ediyorum. Çok ciddi set hücumları organize ettiler. Çok kaliteli bir savunma duruşunu gösterdik bugün. İnşallah Iğdır FK, Süper Lig'e çıkar. Bence güzel bir hikaye olur diye düşünüyorum. Bize de nasip olur inşallah ama çok çalışmamız gerekiyor. Savunma yaptığımız kadar hücum etmeniz gerekiyor, hücum ettiğiniz kadar da savunma yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak: 'İlgili Galibiyet Büyük Öneme Sahip' - Son Dakika

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