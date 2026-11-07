Yalıkavakspor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 33-29 mağlup etti

Yalıkavakspor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 33-29 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, Göztepe'yi deplasmanda 33-29 mağlup etti. Celal Atik Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 18-11 önde bitiren Yalıkavakspor, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalıkavakspor, deplasmanda Göztepe'yi 33-29 mağlup etti.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Yalıkavakspor, 18-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Yalıkavakspor, sahadan 33-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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