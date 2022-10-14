Yalova spor: Çınarcık Belediyespor yeni sezonu hazırlık maçıyla açtı - Son Dakika
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Yalova spor: Çınarcık Belediyespor yeni sezonu hazırlık maçıyla açtı

14.10.2022 08:32
Yalova spor: Çınarcık Belediyespor yeni sezonu hazırlık maçıyla açtı

Yalova haberi: Yalova Süper Amatör Lig'de mücadele veren Çınarcık Belediyespor, 2022-2023 sezonunu hazırlık maçıyla açtı.

Yalova Süper Amatör Lig'de mücadele veren Çınarcık Belediyespor, 2022-2023 sezonunu hazırlık maçıyla açtı. Sarı-Siyahlılar Esenköyspor ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

2022-2023 sezonunda Amatör Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele verecek Çınarcık Belediyespor futbol takımı resmi sezon açılışını yaptı. Maç öncesi kurban kesilip dualar okundu.

Ardından oynanan hazırlık maçında Çınarcık Belediyespor rakibi Esenköyspor'u 3-1 yendi.

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Kaynak: İHA

Çınarcık, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalova spor: Çınarcık Belediyespor yeni sezonu hazırlık maçıyla açtı - Son Dakika

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