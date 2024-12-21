SALON: Yalova 90. Yıl
HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Musa Çetin
YALOVASPOR BASKETBOL: Travis McConico 16, Jaylen Johnson 9, Kadir Bayram 6, Martin Krampelj 30, Martin Peterka 2, Egemen Güven 8, David Nichols 17, Boran Güler 5
MERSİNSPOR: Justin Cobbs 7, Pako Cruz 13, Isaiah Pineiro 11, Kartal Özmızrak 13, Gabriel Olaseni 4, Evaldas Kairys 1, Gerel Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Canberk Kuş 6
1'İNCİ PERİYOT: 21-12
DEVRE: 56-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-39
Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 11'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Mersinspor'u 93-60 yendi.
Son Dakika › Spor › Yalovaspor Basketbol, Mersinspor'u Farklı Geçti - Son Dakika
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