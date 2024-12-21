Yalovaspor Basketbol, Mersinspor'u Farklı Geçti - Son Dakika
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Spor

Yalovaspor Basketbol, Mersinspor'u Farklı Geçti

Yalovaspor Basketbol, Mersinspor\'u Farklı Geçti

Yalovaspor Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Mersinspor'u 93-60'lık skorla mağlup etti. Maçta Yalovaspor'dan Martin Krampelj 30 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

21.12.2024 18:29  Güncelleme: 18:30
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SALON: Yalova 90. Yıl

HAKEMLER: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Musa Çetin

YALOVASPOR BASKETBOL: Travis McConico 16, Jaylen Johnson 9, Kadir Bayram 6, Martin Krampelj 30, Martin Peterka 2, Egemen Güven 8, David Nichols 17, Boran Güler 5

MERSİNSPOR: Justin Cobbs 7, Pako Cruz 13, Isaiah Pineiro 11, Kartal Özmızrak 13, Gabriel Olaseni 4, Evaldas Kairys 1, Gerel Simmons 3, Deniz Kılıçlı 2, Canberk Kuş 6

1'İNCİ PERİYOT: 21-12

DEVRE: 56-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-39

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 11'inci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Mersinspor'u 93-60 yendi.

Kaynak: DHA

Dan Martin, Yalovaspor, Basketbol, Güncel, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yalovaspor Basketbol, Mersinspor'u Farklı Geçti - Son Dakika

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