Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları birincileri ödüllendirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarında 2150 metre yükseklikten atlayan 74 sporcu, 5 gün boyunca 520 kilometre uçarak ödüllerine kavuştu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Hedefimiz 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında Dünya Kupasını Çameli'nde gerçekleştirmek" diye konuştu.

Çameli Belediyesi tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali çerçevesinde, Yaylacık Dağı'nda 2150 metre yükseklikte Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları sonlandı. Ödül töreni programına Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever ve sporcular katıldı. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel bir şölenler oluşturdu. Yarışmalar, genel, spor ve takım klasmanı olarak gerçekleştirildi. Yarış süreci boyunca 5 gün farklı rotalarda uçuş gerçekleştiren 18 ülkeden 74 sporcu toplam 520 kilometre uçtu.

3 klasmanın birincilerine ödülleri verildi

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışlarında genel klasman birincilik ödülünü İran vatandaşı Hadi Hedari Dostferdi, spor klasmanı birincisi Gürcistan'dan gelen Rezi Lapachisvili oldu. Yarışta takım klasmanı birincilik ödülünü Dora Göksal ve Oğuzkan Sadeer aldı.

"Cumhuriyet'imizin 100.yılında Dünya Kupası'nı Çameli'nde gerçekleştirmek istiyoruz"

Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları ödül töreni programında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Hafta boyunca süren yarışmaların farklı bir atmosfer oluşturdu. Yaylacık Dağı'nda gerçekleşen uçuşlara halkımız yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bir haftadır gerçekten ilçemizde ve bölgemizde güzel günler yaşandı. Yaylacık Yamaç Paraşütü pistimizi uluslararası standartlara kazandırmasıyla ilgili güzel projeler yaptık. Etkinliğimizde en güzeli bu yarışmaların herhangi bir sorun yaşanmadan, sağlıkla bitirilmiş olmasıdır. İnşallah, hedefimiz 2023 yılında Cumhuriyet'imizin 100. yılında Dünya Kupasını Çameli'nde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Sporcular, yarışma süreçlerini anlattı

Ödül töreni programı sonunda, dereceye giren pilotlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Pilotlar, yarışma süreci boyunca yaşadıklarını anlatarak, Çameli Belediyesi'ne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ