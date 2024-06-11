Yapay Zeka Spordaki İmkanları Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yapay Zeka Spordaki İmkanları Artırıyor

Yapay Zeka Spordaki İmkanları Artırıyor

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Damla Özsoy, yapay zekanın spordaki imkanları ve gelişimi artıracağını belirtti. Yapay zeka teknolojileri sayesinde sporcuların performansları ve antrenmanları yakından takip edilebiliyor, veriler antrenörlere ve spor yöneticilerine sunulabiliyor. Ayrıca yapay zeka, takım ve sporcu stratejilerinin oluşturulmasında ve rakiplerin durumunun takip edilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Spor yönetimi noktasında da yapay zekanın katkıları bulunuyor ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek spor endüstrisine uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

11.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Damla Özsoy, gelişen teknolojiyle yapay zekanın spordaki imkanları ve gelişimi artıracağını söyledi.

"Spor Endüstrisinde Yapay Zeka" kitabının yazarı Dr. Damla Özsoy, bu teknolojonin spordaki etkisini AA muhabirine anlattı.

Yapay zekanın sporda mevcut durumda çok kıymetli olduğunu söyleyen Özsoy, "Endüstri 5.0" kavramıyla birlikte farklılıkların kendisini göstereceğini belirtti.

Sporda yapay zeka teknolojilerinin avantaj ve katkıları açısından gerekli stratejilerin oluşturulmasıyla ortaya önemli yollar çıktığını dile getiren Özsoy, "Hem futbol hem de spor endüstrisinin her alanında yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaktayız. Gerek sporcu, gerek antrenör, gerekse spor yöneticileri açısından oldukça önemli katkılar sağlıyor. Giyilebilir teknolojik cihazlar sayesinde sporcuların performanslarını, antrenmanlarını yakından takip edebiliyoruz. Elde edilen veriler sporcunun antrenörüne, spor yöneticisine sunulabiliyor. Bu raporlar doğrultusunda sporcunun sakatlanma riski tahmin edilebilir, yapacağı antrenman programları güncellenebilir." ifadelerini kullandı.

"Bir sporcu, kendisini diğer takımdaki sporcuyla kıyaslayabilir"

Sporcu performansında yapay zekanın, oyuncuyu yakın takibiyle veriler aktararak gelecek durumuna göre tahmin yapabileceğini vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu:

"Antrenörler sporcularla ilgili planlamalarını bu sayede revize edebilirler. Yapay zeka teknolojileriyle takım ya da sporcu stratejilerinin oluşturulmasının yanı sıra, diğer rakiplerin durumu da takip edebilir. Bunun yanında rekabette kişilerin takibi de söz konusu. Bir sporcu, kendisini diğer takımdaki sporcuyla kıyaslayabilir. Bu durum da yeni stratejilerin geliştirilmesini sağlayabilir. Rakip takımın, rakip takımdaki sporcuların antrenman programını ortaya koyduğunuzda, bu doğrultuda yapay zeka gerekli planlamayı ortaya koyabilir."

Yapay zekanın spor yönetimi noktasında da önemli katkılarının bulunduğunun altını çizen Özsoy, bu anlamda iyi bir koordinasyon sağlanabileceğini dile getirerek, "Bir yönetim bilimcisi olarak bizler için geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu inşa etmektir. Bir spor yöneticisi yapay zekayı sadece sporcu veya antrenör bazında değil, bulunduğu saha ve ekipmanlara da uyarlayarak hem kulüp imkanlarını geliştirebilir hem de performansı artırmaya yönelik girişimlerde bulunabilir. Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe ilerliyor. Bizler de bu yeniliği takip ederek spor endüstrisinde alanımıza katkı sağlayacak şekilde uygulamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yalova, Spor, Teknoloji, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yapay Zeka Spordaki İmkanları Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Spordaki İmkanları Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement