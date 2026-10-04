Yarın İtalya ile 18. kez karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ilk galibiyetini arıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.??????

Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.

Bologna'da üçüncü maç

İki ülke A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek.

Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.

En farklı yenilgi Bologna'da

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

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Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 28.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 1-4 04.06.2024 Bologna Özel 0-0 29.03.2022 Konya Özel 2-3 11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3 15.11.2006 Bergamo Özel 1-1 20.11.2002 Pescara Özel 1-1 11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2 21.12.1994 Pescara Özel 1-3 03.03.1984 İstanbul Özel 1-2 23.09.1978 Floransa Özel 0-1 25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1 13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0 27.03.1963 İstanbul Özel 0-1 02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6 26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1 11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1 20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA