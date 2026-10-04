Yarın İtalya ile 18. kez karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ilk galibiyetini arıyor - Son Dakika
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Yarın İtalya ile 18. kez karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, ilk galibiyetini arıyor

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak. İtalya karşısında bugüne kadar 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan ay-yıldızlı ekip, ilk galibiyetini arıyor. Ay-yıldızlılar, rakibe 11 gol atarken kalesinde 33 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakasında yarın karşılaşacağı İtalya ile tarihindeki 18. maçına çıkacak.

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi.

Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 12 yenilgi yaşadı. Kalesinde 33 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.??????

Ay-yıldızlı ekip geçtiğimiz hafta İtalya ile Bursa'da oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçını 4-1 kaybetti.

Bologna'da üçüncü maç

İki ülke A milli futbol takımları, Bologna'da 3. kez karşı karşıya gelecek.

Bologna'da iki yıl önce oynanan özel maç golsüz eşitlikle sona erdi.

En farklı yenilgi Bologna'da

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1962'de Bologna'da aldı.

1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

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Türkiye ve İtalya arasındaki maçlar

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
28.09.2026KocaeliUEFA Uluslar Ligi1-4
04.06.2024BolognaÖzel0-0
29.03.2022KonyaÖzel2-3
11.06.2021RomaEURO 20200-3
15.11.2006BergamoÖzel1-1
20.11.2002PescaraÖzel1-1
11.06.2000ArnhemEURO 20001-2
21.12.1994PescaraÖzel1-3
03.03.1984İstanbulÖzel1-2
23.09.1978FloransaÖzel0-1
25.02.1973İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
13.01.1973NapoliDünya Kupası Elemeleri0-0
27.03.1963İstanbulÖzel0-1
02.12.1962BolognaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-6
26.06.1955TriesteAkdeniz Oyunları (İtalya B)1-1
11.12.1953İstanbulAkdeniz Oyunları (İtalya B)0-1
20.05.1949AtinaAkdeniz Oyunları (İtalya B)2-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıİtalyaFutbolSporSon Dakika

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