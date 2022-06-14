"Yarının yıldızları için" çalıştayı ve paneli düzenlendi - Son Dakika
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"Yarının yıldızları için" çalıştayı ve paneli düzenlendi

14.06.2022 20:07
"Yarının yıldızları için" çalıştayı ve paneli düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından "Yarının Yıldızları İçin: İBB Spor Kulübü Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli" gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından "Yarının Yıldızları İçin: İBB Spor Kulübü Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli" gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğinde "Yarının Yıldızları İçin" İBBSK Olimpik ve Paralimpik Oyunları Vizyon Çalıştayı ve Paneli düzenlendi. İBB Cebeci Spor Kompleksinde düzenlenen programa milli sporcular, akademisyenler, spor federasyonları, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, uzmanlar, medya temsilcileri ve yazarlar katıldı. Etkinlikte, olimpik ve paralimpik oyunlarına daha fazla sporcu gönderme ve olimpiyat ruhunu tabana yayarak yeni yıldızlar yetiştirme hedefiyle stratejik yol haritasının belirlenmesi hedeflendi. Burada açıklamada bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Çatısı altında bulunduğumuz ve kökleri 1990 yıllarına dayanan İBB Spor Kulübü, yarının şampiyonlarını yetiştiren, yetiştirirken yarışmacı kimliğiyle Türk sporuna katkı sağlayan büyük bir ailedir. Tüm branşlarda kadın ve engelli sporcuların desteklenmesi, önceliğimizdir. İBB Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası alanda üstün başarılar göstererek İstanbul'un ve tüm Türkiye'nin gurur kaynağı bir camiadır. Sayısını her geçen gün daha da artırdığımız yarının yıldızlarına daha iyi imkanlar sağlamayı amaçlıyoruz. Türk sporunun yarınları için bu programı organize ettik" diye konuştu.

SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU: ŞİMDİ YENİDEN AYAĞA KALKTIM VE YENİDEN ZİRVEDEYİM

Panelde bir konuşma yapan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, "Spor hayatıma 12 yaşında bir arkadaşım sayesinde başladım. Karate branşına yöneldim. Her şey annemin tek bileziğini bozdurmasıyla başladı. Olimpiyat sürecinde her şey benim için yeniden başlamıştı. İBB Spor Kulübü bize pandemide kapılarını açtı ve en iyi imkanları sağladı. Olimpiyatlarda herkesin beklentisi altın madalyaydı. Ben vicdanen rahatsızlık duymamak için çok çalıştım. Sakatlığım olduğu halde hiçbir antrenmanımı aksatmadım. Yıllardır hayalini kurduğunuz yerde başarılı olmayı istiyorsunuz. Çok tecrübeliydim ama acemi gibi hissediyordum. Herkesin beklentilerini karşılamak istiyordum ama olmadı. Şimdi yeniden ayağa kalktım ve yeniden zirvedeyim" şeklinde konuştu.

Yarının yıldızları için çalıştayı ve paneli düzenlendi
Yarının yıldızları için çalıştayı ve paneli düzenlendi
Yarının yıldızları için çalıştayı ve paneli düzenlendi
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'Yarının yıldızları için' çalıştayı gerçekleşti 'Yarının yıldızları için' çalıştayı gerçekleşti Bahçelievler'de 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' paneli düzenlendi Bahçelievler'de 'İnsan Değişirse İklim Değişmez' paneli düzenlendi
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Yarının yıldızları için' çalıştayı ve paneli düzenlendi - Son Dakika

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