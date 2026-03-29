''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki deneyimli teknik direktör Volkan Demirel, milli arada yapılan antrenmanlarda yıllar sonra kaleye geçerek eski günlerinden esintiler verdi.
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gençlerbirliği'nde antrenmanın bir bölümünde kaleye geçen eski milli kaleci, oyuncularının çektiği şutlarda yaptığı kurtarışlar ve refleksleri ile dikkat çekti.
Gençlerbirliği Kulübü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde üst üste harika kurtarışlar yapan genç teknik adam, futbolseverleri de mest etti. Volkan Demirel için yapılan yorumlarda, ''Bu yaşta dahi gözlerimizin pasını sildi'', ''Yaş sadece bir sayıdır. Kalite her zaman bakidir'' şeklinde sözler sarf edildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?