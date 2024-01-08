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Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, eski güreşçiler, sporcular ve sevenleri katıldı. Konuşmalarda Yaşar Doğu'nun başarıları ve güreş camiasındaki etkisi vurgulandı.

Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı
08.01.2024 - 13:04,
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türk Güreş Vakfı Genel Başkanı Ahmet Ayık, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, eski güreşçiler, sporcular ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma programında konuşan efsane güreşçinin oğlu Gazanfer Doğu, "Hepimize mal olmuş bir şampiyon. Sadece Yaşar Doğu'yu değil, ebediyete göç etmiş bütün şampiyonlarımızı minnetle anıyoruz. Kendilerinin ruhları şad olsun. Umarım gelecek nesillere de örnek olmaya devem ederler." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık ise anma programına katılmayan şampiyon sporculara sitem etti.

"Yaşar Doğu Türkiye'ye, hatta dünyaya mal olmuş, kendisini kabul ettirmiş bir büyüğümüz, ağabeyimiz, hocamız." diyen Ayık, şunları söyledi:

"Ne mutlu bana ki onunla beraber çalışmış, talebesi olmuş bir insanım. Daha doğrusu şampiyon insanlardan biriyim. Şampiyon sporcularda çok büyük emeği olan, Türk güreşine büyük emek veren rahmetli hocamızı saygıyla, minnetle anıyoruz. Ama bir taraftan da üzülüyorum. Nerede diyorum bu şampiyonlar? Yaşar hocanın anma programına gelmeyen şampiyon arkadaşlarımızın anmalarına da onlardan sonrakiler gelmeyeceklerdir. Bunu kesinlikle bilmeleri lazım."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da Yaşar Doğu'yu rahmetle anarak, "Yaşar hocamız, Türk güreşinde sembol olmuş, birçok güreşçi ağabeyimizin yetişmesine vesile olmuş efsane, büyük bir şampiyon." dedi.

Doğu'nun Ahmet Ayık, Tevfik Kış, Bayram Şit gibi birçok şampiyonun yetişmesine vesile olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun. Göreve geldiğimizden beri ne aramızdan ayrılan şampiyon ağabeylerimizi ne de şu anda aramızda yaşayanları asla unutmadık, unutmayacağız. Onların isimlerini Türkiye şampiyonalarına vererek, anma törenlerine katılarak, elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu tür önemli günlerde yan yana gelmeliyiz. Aramızdan ayrılan bütün şampiyon ağabeylerimizi, güreş ailemizin değerlerini, eski federasyon başkanlarımızı bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun."

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Kaynak: AA
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