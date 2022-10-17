Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Sivasspor'da deneyimli futbolcu Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 89. dakikasında Hakan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakan böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Hakan Arslan, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hakan Arslan gol sayısını 2'ye çıkarttı - Son Dakika

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