Yatağan\'da Modern Çim Hokeyi Antrenman Sahası Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde çim hokeyine gönül veren genç sporcular için inşa ettiği uluslararası standartlardaki antrenman sahasının yapımını tamamladı. 4 milyon 48 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, bölgedeki sporculara modern ve güvenli antrenman imkanı sunmayı hedefliyor.

1900 metrekarelik modern tesis kullanıma hazır

Toplam 1900 metrekarelik alan üzerine kurulan antrenman sahası, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde inşa edildi. Sahada saha betonu imalatları, sulama altyapısı ve akşam saatlerinde antrenman yapılabilmesini sağlayacak aydınlatma sistemleri tamamlandı. Çim serimi de tamamlanan saha, kullanıma hazır hale getirildi.

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, "Takımımız beton zeminde antrenman yapıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'la iletişime geçtik. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir sürede saha tamamlandı. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı bu sahamızda gerçekleştireceğiz ve kupa almaya devam edeceğiz" dedi.

Yatağan Bozüyük Aysel Kazım Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı Antrenörü Mahmut İmren, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın katkılarıyla sahamız bitmek üzere. Çocuklarımız 14 yıldır beton zeminde çalışıp Türkiye Şampiyonluğu'na elde ettiler. Başkanımızın desteği sayesinde de birinci ligde kaldık. Artık hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'den sonra hedefimiz inşallah Avrupa Ligi olacaktır. Bir köy okulunun okulunun başarısı, bir köy takımının başarısı Ahmet Başkan sayesinde gerçekten bir efsaneye dönüştü" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Muğla'da sadece turizmi değil, sporu da kalkındırmanın öncelikler arasında olduğunu, Bozüyük'teki gençlerin çim hokeyinde gösterdiği azim, altyapı ihtiyacını gördükten sonra onların daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için modern bir tesis kazandırdıklarını açıkladı. - MUĞLA