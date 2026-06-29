Yaz Spor Okulları Açılıyor - Son Dakika
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Yaz Spor Okulları Açılıyor

Yaz Spor Okulları Açılıyor
29.06.2026 12:55
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GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları, 30 Haziran'da Erzurum'da açılıyor, 20 bin öğrenci bekleniyor.

'Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla, GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor merkezleri açılışı 30 Haziran 2026 Salı günü (yarın) Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak.

'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) geleneksel Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri 30 Haziran 2026 Salı günü (yarın) Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak açılış törenleriyle başlayacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri açılış törenleri 30 Haziran 2026 Salı günü saat 13.00'da Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak. Protokolün yanı sıra, Sporcu, antrenör ve velilerin katılacağı açılış programında spor gösterileri, ışık gösterileri ve DJ performansı yapılacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu yaz tatilinde 29 ayrı spor branşında 20 bin öğrenciye 200 antren antrenör ile spor kursu hizmeti vermeyi planlıyor. Yaz ve kış sporlarında düzenlenecek olan ücretsiz yaz spor okullarının büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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