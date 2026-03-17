Yeksan: Hedefim Olimpiyatlarda Madalya
Yeksan: Hedefim Olimpiyatlarda Madalya

Yeksan: Hedefim Olimpiyatlarda Madalya
17.03.2026 22:59
Ayten Mediha Yeksan, judoda olimpiyatlarda yarışıp Türkiye'ye madalya kazandırmak istediğini belirtti.

Galatasaray Kadın Judo Takımı sporcularından Ayten Mediha Yeksan, hedefinin olimpiyatlarda yarışıp Türkiye'ye madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

GSPlus'ın "Yakından Tanıyalım" serisinin konuğu olan Galatasaray Kadın Judo Takımı sporcularından Ayten Mediha Yeksan açıklamalarda bulundu. Judoya 2011 yılında başladığını söyleyen Yeksan, "Daha çok küçükken hep bir spor dalına başlama isteğim vardı ve bir şekilde yolum judoyla kesişti. Başladığım andan itibaren bu spora karşı bir bağım oluştu ve senelerdir bu spor için emek veriyorum" dedi.

Kariyerinde unutamadığı çok fazla güzel anısının olduğunu vurgulayan Ayten Mediha Yeksan, "Yaklaşık 15 yıldır bu sporu yapıyorum ve unutamam dediğim çok fazla güzel anım var. Yakın süreçten örnek verecek olursam; İslam Oyunları'nda aldığım şampiyonluk seneler sonra hatırlayacağım güzel bir anı benim için. Ayrıca kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız başarıları her zaman gururla ve mutlulukla hatırlayacağım" diye konuştu.

Kariyerinde ulaşmak istediği en büyük hayaliyle ilgili de Yeksan, "Kariyerimde ulaşmak istediğim en büyük başarı olimpiyatlarda yarışıp ülkeme madalya kazandırmak. O hedefe ulaşmak için fiziksel ve ruhsal sağlığıma dikkat ediyorum. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde değerlendirip aynı zamanda başarımı da sürdürülebilir kılmaya odaklıyım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Advertisement
