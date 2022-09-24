21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları - Son Dakika
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21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları

24.09.2022 18:40
21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları

Yelkende 21. Bosphorus Cup'a Boğaz Yarışı ile devam edildi.

Yelkende 21. Bosphorus Cup'a Boğaz Yarışı ile devam edildi.

"İstanbul Yelken Açıyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 10 ülkeden toplam 900 sporcu, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle İstanbul Boğazı'nda mücadele etti.

Dolmabahçe'den başlayan ve Çırağan Sarayı önünde tamamlanan Boğaz Yarışı'nın ardından Coca Cola İçecek Das-A35, genel sıralamada zirveye yerleşti.

21. Bosphorus Cup'ın şampiyonu, yarın Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışın ardından belli olacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları - Son Dakika

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