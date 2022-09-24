" İstanbul Yelken Açıyor" sloganıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 10 ülkeden toplam 900 sporcu, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle İstanbul Boğazı 'nda mücadele etti.

Emek ve Özgürlük İttifakı Kuruldu: 'Cumhuriyetin 2'nci Yüzyılında Yangın Yerine Çevrilen Ülkeyi Özgür ve Demokratik Şekilde Yeniden İnşa Edelim'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 21. Bosphorus Cup İstanbul Yelken Yarışları - Son Dakika

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