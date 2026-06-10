Yellice Adası Dalışa Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yellice Adası Dalışa Açılıyor

Yellice Adası Dalışa Açılıyor
10.06.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta Yellice Adası'ndaki Bizans batığı, sportif dalışa açıldı. Turizm artırılacak.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Yellice Adası Bizans batığının bulunduğu alanın sportif amaçlı dalışa açılmasına ilişkin açıklama bulundu.

Uçar, yaptığı açıklamada, ilçenin sürdürülebilir turizm faaliyetlerini yıla yaymak için gastronomi ve dalış turizmine ağırlık verdiklerini söyledi.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına gerçekleştirdikleri ziyaretle müracaat sürecini başlattıklarını belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Dalış turizmini, Ayvalık'ın denizdeki ve su altı florasının güzelliği, 22 adası ve tarihi su altı kanıtlarıyla birlikte geliştirmek amacındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu toplantı ve yeniden değerlendirmeyle Yellice Adası Bizans batığının bulunduğu alanın dalışa yasak alan statüsünü koruyarak sportif amaçlı dalışa açılmıştır. Bu alanları, belli koordinatları da içine ekleyerek geliştirip Ayvalık'ın sürdürülebilir turizm faaliyetlerini desteklemek istiyoruz. Diğer noktalarla ilgili çabamız ve taleplerimiz de sürüyor."

İlçedeki bir dalış okulunun sahibi olan Kemal Çalışkan da Yellice Adası'ndaki Bizans batığının sportif amaçlı dalışa açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dalış eğitmeni Ata Akyol da yaklaşık 30 metre derinlikteki batığın sportif dalış yapanlar tarafından ilgi göreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Turizm, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yellice Adası Dalışa Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:34:05. #7.12#
SON DAKİKA: Yellice Adası Dalışa Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.