Yeni Alex diye transfer edilmişti! Fenerbahçe\'den flaş karar

Gelecek sezon planlamalarına devam eden Fenerbahçe, kiralık olarak gönderilen ve yeniden takıma katılan Lincoln Henrique için kararını verdi.

AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncuların takımdan ayrılması için futbolcularla görüşmelerine devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda geçen sezon Bragantino ve Hull City'ye kiraladığı Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique'nin kontratını feshetmek için görüşmelere başladı. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ve sol ayağını kullanma yeteneğiyle 'Yeni Alex' diye anılan Lincoln Henrique'nin Sarı-lacivertliler ile macerası istedi gibi yürümedi. Brezilyalı ismin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Lincoln Henrique, Hull City formasıyla geride bıraktığımız sezon çıktığı 11 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.