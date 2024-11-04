Yeni Başkan Türkmen

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TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu'nun 6. Olağan Genel, 8. Mali Genel Kurulu'nda Mutlu Türkmen ve Hürmüz Koç başkanlık için yarıştı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu'na 194 delegeden 184'ü katıldı. Mutlu Türkmen, 119 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda geçersiz oy bulunmazken Türkmen'in rakibi Hürmüz Koç ise 65 oyda kaldı.

Mutlu Türkmen'in yönetiminde, Kemal Yurtnaç, Ferdi Şimşek, Ersan Arslan, Fahrettin Göktaş Hüseyin Dalgar, Muhammet Lütfü Karataş, Mustafa Doğru, Alper Erduran, Ayşe Türksoy Işım ve Tennur Yerlisu yer aldı.