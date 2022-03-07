Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

07.03.2022 19:07
Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Altay, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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