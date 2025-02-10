Yeni Malatyaspor, Çorum FK Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Sarı-siyahlı ekip, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
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