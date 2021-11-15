Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
15.11.2021 10:37
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Cumartesi günü 16.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. - MALATYA
Son Dakika 10:31 Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:07 Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı 09:29 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim 09:15 Son Dakika! Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı 08:56 PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü 08:16 Yediği leblebi boğazına kaçan kadın, nefessiz kalarak hayatını kaybetti 08:01 Karadağ'dan akıl almaz çıkış! Hollanda'ya destek verip, Türkiye'ye bilendiler