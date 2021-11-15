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Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

15.11.2021 10:37
Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cumartesi günü 16.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, futbolcuların çeşitli çalışmalarıyla devam etti. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Cumartesi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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