Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan'a çevrildi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan'a çevrildi

11.04.2022 20:30
Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan'a çevrildi

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongreye çevrildi.

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu, 24 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Kongre öncesi İş Adamı Teoman Mutlu ile adaylık görüşmesi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sezai Yılmaz başkanlığında toplanan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu, adaylık için zemin yoklayan Teoman Mutlu ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Mutlu'nun kulübün net borcunun 255 milyon TL olduğunu ve ilk etapta lazım olan 80 milyon TL'yi cebinden karşılayabileceğini divan üyelerine bildirdiği belirtildi.

Bunun üzerine Divan Kurulu'nun yapılacak kongre öncesi daha kapsamlı bir toplantı için Mutlu'ya görüşmek için tarih verdiği ve toplantının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'da mevcut Başkan Adil Gevrek kongre kararı almış ve 24 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor, geçen hafta sahasında oynadığı Giresunspor müsabakasını kaybederek, ligin bitimine 6 hafta kala küme düşen ilk takım olmuştu. - MALATYA

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Kongre, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan'a çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da gözler 24 Nisan'a çevrildi - Son Dakika
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