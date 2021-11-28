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Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum - Son Dakika

Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

28.11.2021 22:11
Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda cezası sebebiyle takımın başında olamayan teknik direktör Fatih Terim yerine yardımcı antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarına tepki gösteren İnan, "İstediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz ama oyundan daha çok üzen Süper Lig'in 14faktörler. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama içeride konuştuk, analiz yaptık. İyi niyet hissetmiyorum hakemlerle ilgili" dedi.

Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Yeni Malatya'yla berabere kalan sarı-kırmızılılar üst üste 3 maçtır sahadan mutlu ayrılamıyor. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Selçuk İnan, hakemlere isyan etti.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle:

"İYİ NİYET HİSSETMİYORUM HAKEMLERLE İLGİLİ"

"Biz de bu konudan çok mustaribiz. Büyük Avrupa maçlarından sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İstediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz ama oyundan daha çok üzen dış faktörler. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama içeride konuştuk, analiz yaptık. İyi niyet hissetmiyorum hakemlerle ilgili.

"YÜZDE 100 PENALTI VARDI"

4. hakeme sordum ben. Orta hakem önce golü verdi, sonra birdenbire golü iptal etti. 4. hakeme sordum. 4. hakem bilmiyor. Biz biliyoruz. Bugün VAR herhalde yoktu. Yüzde 100 penaltı vardı, VAR çağırmadı. Son pozisyonda hakem golü veriyor ama VAR'dan çağrılmayacağını bildiği için golü iptal etti. Ufak tefek hareketlerde çağırmıyorlar artık VAR'a çünkü. Ben 4. hakeme dedim, 'İşgüzarlık yapıyor' dedim.

"HAKEMLERDEN KONUŞMAK ÇOK CAN SIKICI"

Hepimiz çok üzgünüz. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık, bu bizim sorumluluğumuz, bizim sorunumuz. Her defasında hakemlerden konuşmak çok can sıkıcı. Emre'nin ayağına basılıyor, ikinci sarıdan kırmızı. Penaltı pozisyonunda Emre sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Öyle sert pozisyondu. Oyun anlamında istediklerimizi gerçekleştiremedik ama çok pozisyona girdik. Kazanamadık. Üzgünüz."

Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Galatasaray'ın hedefinde hakemler var: İyi niyet hissetmiyorum - Son Dakika
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