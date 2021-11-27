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Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 9. randevuda - Son Dakika

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 9. randevuda

27.11.2021 11:08
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 9. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 8. sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 12 puanla 17. sırada yer alıyor.

Ligde 9. randevu

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Son 5 maçta 2 galibiyet aldı

Galatasaray ligde oynadığı sın 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti. Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kaybederken, Fatih Karagümrük ile de berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Cimbom ligde dış sahada en sonra Fatih Karagümrük ile karşılaşmış, 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe derbisinden sonra 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olamayacak.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 15. haftada oynayacakları Altay karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca tedavilerine devam eden Sacha Boey ile Arda Turan oynayamayacak.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak. Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan, Süper Lig'de 38 maçta görev aldı. Bu karşılaşmaların 17'sini ev sahibi, 12'sini ise deplasman takımları kazandı. 9 maç ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 9. randevuda
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 9. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 9. randevuda - Son Dakika Spor


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