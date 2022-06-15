Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu

15.06.2022 13:03
Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, 4 Haziran tarihinde yapılan Yeni Malatyaspor Mali Genel Kurulu'nun iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, 4 Haziran tarihinde yapılan Yeni Malatyaspor Mali Genel Kurulu'nun iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Üyesi Mikail Pelit, kongrede yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle mahkemeye gidildiğini, en doğru kararın mahkeme tarafından verileceğine inandığını söyledi. Pelit, "Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor'un hiçbir kurulunu ve yönetimini ciddiye almadı. Yaptığı hatalar nedeniyle Yeni Malatyaspor büyük kayıplara uğradı. Kongrede yaşanan hukuksuzluğun tespit ve tescilini istiyorum. Bu nedenle dava açtım. Yeni Malatyaspor'u bu duruma düşürenler, bu şehre hesap vermelidirler" dedi.

Mikail Pelit ayrıca Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu üyelerinin 26 Haziran'da yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurulu'nda aday olmamaları için tedbir kararı verilmesini de istedi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu
Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Pelit, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor kongresi mahkemelik oldu - Son Dakika

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