Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi

03.06.2022 17:28
Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'da yıllık olağan mali genel kuruluna saatler kala Divan Kurulu'na hesaplarla ilgili bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'da yıllık olağan mali genel kuruluna saatler kala Divan Kurulu'na hesaplarla ilgili bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıktı.

Süper Lig'de geçirdiği 5 sezonun ardından bu sezon 20 puanla son sırada yer alarak bir alt lige düşen Yeni Malatyaspor'da gözler yarın yapılacak olan yıllık olağan mali genel kurula çevrildi. Ancak Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan mali genel kurul öncesi Divan Kurulu'nun hesaplarla ilgili halen bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor'da daha önce yapılan yıllık olağan mali genel kurullarda, kulüp Divan Kurulu'na bir hafta öncesinden hesap dökümlerini ulaştırırken, bu hesaplar üzerinde yönetim kurulu ile Divan Kurulu üyeleri bir araya gelerek istişarelerde bulunuyordu. Bu yıl yapılacak olan mali genel kurula saatler kalmasına karşın kulüp tarafından Divan Kurulu'na hesaplarla ilgili bir bilgi verilmemesi kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Ayrıca, geçmiş yıllarda mali genel kurul öncesi Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Divan Kurulu ile bir araya gelerek, hesaplarla ilgili bilgi verirken, bu mali genel kurul öncesi bu bilgilendirmenin de yapılmadığı bildirildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi
Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:46:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement