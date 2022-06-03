Yeni Malatyaspor Kulübü'nde hesap bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Yeni Malatyaspor'da yıllık olağan mali genel kuruluna saatler kala Divan Kurulu'na hesaplarla ilgili bilgilendirme yapılmadığı ortaya çıktı.

Süper Lig'de geçirdiği 5 sezonun ardından bu sezon 20 puanla son sırada yer alarak bir alt lige düşen Yeni Malatyaspor'da gözler yarın yapılacak olan yıllık olağan mali genel kurula çevrildi. Ancak Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan mali genel kurul öncesi Divan Kurulu'nun hesaplarla ilgili halen bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor'da daha önce yapılan yıllık olağan mali genel kurullarda, kulüp Divan Kurulu'na bir hafta öncesinden hesap dökümlerini ulaştırırken, bu hesaplar üzerinde yönetim kurulu ile Divan Kurulu üyeleri bir araya gelerek istişarelerde bulunuyordu. Bu yıl yapılacak olan mali genel kurula saatler kalmasına karşın kulüp tarafından Divan Kurulu'na hesaplarla ilgili bir bilgi verilmemesi kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Ayrıca, geçmiş yıllarda mali genel kurul öncesi Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Divan Kurulu ile bir araya gelerek, hesaplarla ilgili bilgi verirken, bu mali genel kurul öncesi bu bilgilendirmenin de yapılmadığı bildirildi. - MALATYA