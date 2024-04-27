Yeni Malatyaspor U19 Süper Ligi'nde ligde kalmayı başardı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor U19 Süper Ligi'nde ligde kalmayı başardı

Yeni Malatyaspor U19 Süper Ligi\'nde ligde kalmayı başardı

U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor, zor şartlar altında ligde kalmayı başardı. Son haftada Ankaragücü'nü 1-0 yenerek ligde tutunan takım, gençlerin inanmışlığı ve azmiyle büyük bir başarı elde etti. Yeni sezonda ise hedefleri Süper Lig'e yükselmek.

27.04.2024 19:52
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U19 Süper Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor, zor şartlar altında ligde kalmayı başardı.

U19 Süper Ligi'nin son haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor, zorlu deplasmanda rakibini 1-0 yenerek, ikili averajla ligde kalmayı başardı.

Gençlerin bu zor şartlarda almış oldukları galibiyetin ve ligde kalmalarının çok büyük bir inanmışlık ve azmin sonucunda olduğunu dile getiren Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı Şahin Altunok, "Öncelikle genç kardeşlerimi teker teker tebrik ediyor, hepsinin alnından öpüyorum. Malumunuz üzere deprem yaşamış bir şehir ve mali krizlerle boğuşan, mücadele eden bir Yeni Malatyaspor var. Bu zorlu süreçlere rağmen büyük bir azim ve gayret göstererek, son hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenen genç kardeşlerimiz, U19 Süper Ligi'ne tutunarak, bizlere çok büyük bir moral verdi. Bizlerde gençlerimizin bu başarılarına kayıtsız kalmayarak, bu kardeşlerimize prim verme kararı aldık. Altyapı bizim için çok önemli. Gençlerimizin gelecek sezon daha iyi yerlere gelebilmeleri ve büyük başarılara imza atabilmeleri için de gelecek sezon elimizden gelen desteği kendilerine vereceğiz" dedi.

"Hedefimiz Süper Lig"

Gelecek sezonda A Takım için mutlak hedeflerinin Süper Lig olduğunu dile getiren Şahin Altunok, "Yönetim kurulu olarak, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'in öncülüğünde yeni sezona sağlam bir şekilde girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni Malatyaspor'umuzu hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takım kurarak, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor U19 Süper Ligi'nde ligde kalmayı başardı - Son Dakika

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