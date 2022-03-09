Yeni Malatyaspor'un Altay deplasmanını eski yöneticisi karşılayacak - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'un Altay deplasmanını eski yöneticisi karşılayacak

09.03.2022 15:08
Yeni Malatyaspor'un Altay deplasmanını eski yöneticisi karşılayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın konaklama giderlerini kulübün eski ikinci başkanı İlhan Kavuk karşılanacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın konaklama giderlerini kulübün eski ikinci başkanı İlhan Kavuk karşılanacak.

Malatya temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altay ile deplasmanda oynayacağımız maçın konaklama giderlerini karşılayan kulübümüzün eski ikinci başkanı hemşehrimiz Sayın İlhan Kavuk'a katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

20 puanla ligin son sırasında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda saat 16.00'da Altay ile karşı karşıya gelecek.

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Altay'dan tribün harekatı Altay'dan tribün harekatı Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Altay, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'un Altay deplasmanını eski yöneticisi karşılayacak - Son Dakika


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