Yeni Malatyaspor'un Genel Kurulu Ertelendi

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurulu ertelendi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, bugün yapılacak yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Ertelenen toplantı, 8 Haziran Pazar günü yapılacak.