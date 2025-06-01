Yeni Malatyaspor'un Genel Kurulu Ertelendi

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurulu ertelendi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, bugün yapılacak yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Ertelenen toplantı, 8 Haziran Pazar günü yapılacak.
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