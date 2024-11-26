Yeni Muaythai Federasyonu Kurulları Oluşturuldu

Spor

Muaythai Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Alt Kurulları oluşturuldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyonun merkez yürütme kurulu, süper lig ve özel faaliyetler yürütme kurulu, bölge yürütme kurulu başkanlıkları ve koordinatörlükleri, federasyon merkez koordinasyon, teknik, merkez hakem, organizasyon, eğitim, hukuk, proje ve diğer kurullarının 5. Olağan Genel Kurul sonrası güncellendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Görevlendirilen kurul başkan, başkan yardımcıları, koordinatörler ve kurul üyelerimizin Türk spor ve uluslararası platformlarda tarihe etki edecek başarılar elde etmeleri temennisi ile hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kurullarda göreve getirilen bazı isimler şu şekilde:

Onur Kurulu Başkanı: Halil Durna

Merkez Yürütme Kurulu Başkanı: Yaşar Cuma Kılıç

Merkez Hakem Kurulu Başkanı: Bedrettin Erdoğan Aydın

Eğitim Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Bayansalduz

Milli Kültür Kurulu Başkanı: Fatih Kaan Ulu

Proje Koordinasyon Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Kepoğlu

Organizasyon Kurulu Başkanı: Serkan Sarıçiçekli

Sağlık Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Murat Altay

Bilişim Kurulu Başkanı: Harun Reşit Güzelimdağ

Uluslararası Temsilciler Kurulu Başkanı: Bekir Özer

Hukuk Kurulu Başkanı: Mehmet Rıdvan Tanrıöver

Basın Yayın Medya Kurulu Başkanı: Murat Korkmaz

Uluslararası İlişkiler ve Kurulu Başkanı: Turabi Çamkıran

Üniversiteler Kurulu Başkanı: Ali Kızılet

Wai Kuru Kurulu Başkanı: Günay Gamze Çimen

Merkez Elit Büyük Erkekler Teknik Kurulu Başkanı: Yılmaz Çeken