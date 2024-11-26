Yeni Muaythai Federasyonu Kurulları Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Muaythai Federasyonu Kurulları Oluşturuldu

Türkiye Muaythai Federasyonu, 5. Olağan Genel Kurul sonrası merkez yürütme ve alt kurullarını güncelledi.

26.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muaythai Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Alt Kurulları oluşturuldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyonun merkez yürütme kurulu, süper lig ve özel faaliyetler yürütme kurulu, bölge yürütme kurulu başkanlıkları ve koordinatörlükleri, federasyon merkez koordinasyon, teknik, merkez hakem, organizasyon, eğitim, hukuk, proje ve diğer kurullarının 5. Olağan Genel Kurul sonrası güncellendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Görevlendirilen kurul başkan, başkan yardımcıları, koordinatörler ve kurul üyelerimizin Türk spor ve uluslararası platformlarda tarihe etki edecek başarılar elde etmeleri temennisi ile hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kurullarda göreve getirilen bazı isimler şu şekilde:

Onur Kurulu Başkanı: Halil Durna

Merkez Yürütme Kurulu Başkanı: Yaşar Cuma Kılıç

Merkez Hakem Kurulu Başkanı: Bedrettin Erdoğan Aydın

Eğitim Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Bayansalduz

Milli Kültür Kurulu Başkanı: Fatih Kaan Ulu

Proje Koordinasyon Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Kepoğlu

Organizasyon Kurulu Başkanı: Serkan Sarıçiçekli

Sağlık Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Murat Altay

Bilişim Kurulu Başkanı: Harun Reşit Güzelimdağ

Uluslararası Temsilciler Kurulu Başkanı: Bekir Özer

Hukuk Kurulu Başkanı: Mehmet Rıdvan Tanrıöver

Basın Yayın Medya Kurulu Başkanı: Murat Korkmaz

Uluslararası İlişkiler ve Kurulu Başkanı: Turabi Çamkıran

Üniversiteler Kurulu Başkanı: Ali Kızılet

Wai Kuru Kurulu Başkanı: Günay Gamze Çimen

Merkez Elit Büyük Erkekler Teknik Kurulu Başkanı: Yılmaz Çeken

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Yürütme Kurulu, Hasan Yıldız, Eğitim, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Muaythai Federasyonu Kurulları Oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:07 Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
07:57 Mauro Icardi’den inanılmaz rakam Mauro Icardi'den inanılmaz rakam
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 20:44:28. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Muaythai Federasyonu Kurulları Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.