Muaythai Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Alt Kurulları oluşturuldu.
Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamada, federasyonun merkez yürütme kurulu, süper lig ve özel faaliyetler yürütme kurulu, bölge yürütme kurulu başkanlıkları ve koordinatörlükleri, federasyon merkez koordinasyon, teknik, merkez hakem, organizasyon, eğitim, hukuk, proje ve diğer kurullarının 5. Olağan Genel Kurul sonrası güncellendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Görevlendirilen kurul başkan, başkan yardımcıları, koordinatörler ve kurul üyelerimizin Türk spor ve uluslararası platformlarda tarihe etki edecek başarılar elde etmeleri temennisi ile hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Kurullarda göreve getirilen bazı isimler şu şekilde:
Onur Kurulu Başkanı: Halil Durna
Merkez Yürütme Kurulu Başkanı: Yaşar Cuma Kılıç
Merkez Hakem Kurulu Başkanı: Bedrettin Erdoğan Aydın
Eğitim Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Bayansalduz
Milli Kültür Kurulu Başkanı: Fatih Kaan Ulu
Proje Koordinasyon Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Kepoğlu
Organizasyon Kurulu Başkanı: Serkan Sarıçiçekli
Sağlık Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Murat Altay
Bilişim Kurulu Başkanı: Harun Reşit Güzelimdağ
Uluslararası Temsilciler Kurulu Başkanı: Bekir Özer
Hukuk Kurulu Başkanı: Mehmet Rıdvan Tanrıöver
Basın Yayın Medya Kurulu Başkanı: Murat Korkmaz
Uluslararası İlişkiler ve Kurulu Başkanı: Turabi Çamkıran
Üniversiteler Kurulu Başkanı: Ali Kızılet
Wai Kuru Kurulu Başkanı: Günay Gamze Çimen
Merkez Elit Büyük Erkekler Teknik Kurulu Başkanı: Yılmaz Çeken
Son Dakika › Spor › Yeni Muaythai Federasyonu Kurulları Oluşturuldu - Son Dakika
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