Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor - Son Dakika
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Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor

10.08.2022 12:07
Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'daki kamp çalışmaları ile devam eden Bursaspor günü ilk antrenmanında tempolu pres yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'daki kamp çalışmaları ile devam eden Bursaspor günü ilk antrenmanında tempolu pres yaptı. Yeşil-beyazlı genç futbolcuların gayreti dikkat çekti.

Bursaspor, Afyon kampının 9. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor - Son Dakika

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