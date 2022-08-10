Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor

Bursaspor, Afyon kampının 9. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon 'daki kamp çalışmaları ile devam eden Bursaspor günü ilk antrenmanında tempolu pres yaptı. Yeşil-beyazlı genç futbolcuların gayreti dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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