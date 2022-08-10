ALGSPOR, Riva'da kampa girdi - Son Dakika
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ALGSPOR, Riva'da kampa girdi

10.08.2022 14:41
ALGSPOR, Riva'da kampa girdi

Yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de start veren Gaziantep ALGSPOR, 18 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Sırbistan'da Brann ile oynayacağı zorlu maç öncesi Riva tesislerinde kampa girdiler.

Yeni sezon hazırlıklarına Kartepe'de start veren Gaziantep ALGSPOR, 18 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Sırbistan'da Brann ile oynayacağı zorlu maç öncesi Riva tesislerinde kampa girdiler.

18 Ağustos Perşembe günü Sırbistan'da Norveç ekibi Brann ile Şampiyonlar Ligi yolunda eleme maçına çıkacak olan Gaziantep ALGSPOR, hazırlıklarını Riva Tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Hasan Vural, yönetiminde devam eden çalışmalarda kadın futbolcuların istekli ve arzulu olması teknik ekibinde yüzünü güldürüyor. Öte yandan transfer çalışmalarının da devam ettiği sarı-grili takımda çok önemli bir oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

"Takımımıza kapıları açan TFF yönetimine teşekkür ediyoruz"

Brann ile oynanacak zorlu maçın hazırlıklarına Riva tesislerinde devam eden Gaziantep ALGSPOR'da Başkan Ali Gözcü, TFF yönetimine teşekkür etti. Başkan Gözcü, "Hazırlıklarımız yoğun tempoda devam ediyor. Tabii aramıza yeni katılan isimler oluyor, onlarında kısa sürede takıma adapte ederek Şampiyonlar Ligin de karşılaşacağımız Brann maçına hazır çıkmak istiyoruz. Takımımız çalışmalarına Riva tesislerinde sürdürüyor, burada çok iyi bir ortam var ve bizlere kapılarını açan tüm TFF yönetimine teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemizi Şampiyonlar Liginde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz, Sırbistan'dan inşallah iyi sonuçlarla ülkemize döneceğimize inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sırbistan, Gaziantep, Spor, Son Dakika

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