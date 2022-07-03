Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı - Son Dakika
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı

03.07.2022 10:44
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden kendi tesislerinde sürdürüyor.

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden kendi tesislerinde sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinde Denizlispor, yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen idman, neşeli görüntülere sahne oldu. İdman süresince çok hırslı oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Denizlispor sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor Denizlispor sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor Denizlispor'un kamp programı belli oldu Denizlispor'un kamp programı belli oldu
Kaynak: İHA

Haluk Ulusoy, Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor taktik çalıştı - Son Dakika
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