Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor - Son Dakika
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Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor

03.08.2022 13:56
Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor ikinci etap çalışmalarına verilen iznin ardından yarın başlayacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Mor beyazlı ekip Afyon'da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını geçtiğimiz 31 Temmuz da tamamladı. Afyonspor'un üç günlük iznin ardından yarın Afyon'da toplanarak çalışmalarına devam edecek ve 7 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gidecek. - AFYONKARAHİSAR

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Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor Sivas Belediyespor yeni sezona Afyon'da hazırlanıyor Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor - Son Dakika
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