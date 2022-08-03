TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek. Mor beyazlı ekip Afyon'da gerçekleştirdiği birinci etap kamp çalışmalarını geçtiğimiz 31 Temmuz da tamamladı. Afyonspor'un üç günlük iznin ardından yarın Afyon'da toplanarak çalışmalarına devam edecek ve 7 Ağustos'ta ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri 'ye gidecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına yarın başlıyor - Son Dakika

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