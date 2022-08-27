Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi

Türk futbolunun efsane hakemlerinden Cüneyt Çakır ile ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

180 BİN LİRAYI AŞAN GELİRDEN VAZGEÇTİ

Akşam'ın haberine göre, Cüneyt Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık hakemlik sözleşmesi bitimine 1 yıl kala askıya alındı. Böylece Çakır, hakemlik kariyerini erken noktalayarak 180 bin lirayı aşan bir gelirden vazgeçmiş oldu.

MHK BAŞKANLIĞI İÇİN HAZIRLANACAK

Cüneyt Çakır'ın bu sezonu hakem eğitmeni olarak geçireceği belirtilirken, önümüzdeki sezon için MHK Başkanlığına hazırlanacağı söylentileri var.