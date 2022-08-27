Türk futbolunun efsane hakemlerinden Cüneyt Çakır ile ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Akşam'ın haberine göre, Cüneyt Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık hakemlik sözleşmesi bitimine 1 yıl kala askıya alındı. Böylece Çakır, hakemlik kariyerini erken noktalayarak 180 bin lirayı aşan bir gelirden vazgeçmiş oldu.
Cüneyt Çakır'ın bu sezonu hakem eğitmeni olarak geçireceği belirtilirken, önümüzdeki sezon için MHK Başkanlığına hazırlanacağı söylentileri var.
Son Dakika › Spor › Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi - Son Dakika