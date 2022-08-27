Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi - Son Dakika
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Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi

27.08.2022 16:49
Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi

Hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır, TFF'de hakem eğitmeni olarak görev yapmaya başlamıştı. Bu değişimin ardından Çakır'ın TFF ile imzaladığı 3 yıllık hakemlik sözleşmesi bitimine 1 yıl kala askıya alındı. Böylece eski hakemin 180 bin lirayı aşan bir gelirden vazgeçtiği öne sürüldü.

Türk futbolunun efsane hakemlerinden Cüneyt Çakır ile ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı.

180 BİN LİRAYI AŞAN GELİRDEN VAZGEÇTİ

Akşam'ın haberine göre, Cüneyt Çakır'ın TFF ile yaptığı 3 yıllık hakemlik sözleşmesi bitimine 1 yıl kala askıya alındı. Böylece Çakır, hakemlik kariyerini erken noktalayarak 180 bin lirayı aşan bir gelirden vazgeçmiş oldu.

Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır, dev gelirden vazgeçti

MHK BAŞKANLIĞI İÇİN HAZIRLANACAK

Cüneyt Çakır'ın bu sezonu hakem eğitmeni olarak geçireceği belirtilirken, önümüzdeki sezon için MHK Başkanlığına hazırlanacağı söylentileri var.

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Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi - Son Dakika


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16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
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