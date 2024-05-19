Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı yenerek seride öne geçti - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı yenerek seride öne geçti

Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak\'ı yenerek seride öne geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yenerek seride 1-0 öne geçti. Yenimahalle Belediyespor, Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamladı ve karşılaşmayı 35-31 kazandı. Seride ikinci maç, 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de aynı salonda oynanacak. Şampiyonluk mücadelesinde final etabı 5 maçlık seride 3 galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride 3 maçı kazanan takım, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

19.05.2024 16:13
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı da 35-31 kazandı.

Seride ikinci maç, 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de aynı salonda oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesinde final etabı 5 maçlık seride 3 galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride 3 maçı kazanan takım, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.

Kaynak: AA

Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı yenerek seride öne geçti - Son Dakika

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