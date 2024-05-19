Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak\'ı yenerek seride öne geçti

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-31 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Bodrum Binnaz Sarıkaya Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-14 önde tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmayı da 35-31 kazandı.
Seride ikinci maç, 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de aynı salonda oynanacak.
Şampiyonluk mücadelesinde final etabı 5 maçlık seride 3 galibiyet üzerinden oynanıyor. Seride 3 maçı kazanan takım, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
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