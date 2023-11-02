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Yerine düşünülen isimlerden biri efsane! Manchester United, Erik ten Hag'a yol veriyor - Son Dakika

Yerine düşünülen isimlerden biri efsane! Manchester United, Erik ten Hag'a yol veriyor

Son Güncelleme: 02.11.2023 21:33

Manchester United, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Erik ten Hag ile yolları ayırmayı düşünüyor. Yönetim, Hollandalı hocanın yerine Zinedine Zidane ve Ruben Amorim'dan birini takımın başına getirmeyi planlıyor.

İngiliz devi Manchester United, bu sezon kötü sonuçlar alan teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son vermek istiyor. Ten Hag'ın yerine düşünülen en güçlü adaylar ise şu anda boşta olan Zinedine Zidane ve Ruben Amorim'in adı geçiyor.

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The Times'ta yer alan habere göre Manchester United, üst üste başarısız sonuçlar sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı.

ZIDANE VE AMORIM EN GÜÇLÜ İKİ ADAY

İngiliz devi, Ten Hag'ın yerine şu anda boşta olan Zinedine Zidane ve Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'den birini takımın başına getirmeye çalışacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Yerine düşünülen isimlerden biri efsane! Manchester United, Erik ten Hag'a yol veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerine düşünülen isimlerden biri efsane! Manchester United, Erik ten Hag'a yol veriyor - Son Dakika
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