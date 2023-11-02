Yerine düşünülen isimlerden biri efsane! Manchester United, Erik ten Hag'a yol veriyor

İngiliz devi Manchester United, bu sezon kötü sonuçlar alan teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son vermek istiyor. Ten Hag'ın yerine düşünülen en güçlü adaylar ise şu anda boşta olan Zinedine Zidane ve Ruben Amorim'in adı geçiyor.
The Times'ta yer alan habere göre Manchester United, üst üste başarısız sonuçlar sonrası Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı.
İngiliz devi, Ten Hag'ın yerine şu anda boşta olan Zinedine Zidane ve Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim'den birini takımın başına getirmeye çalışacak.
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