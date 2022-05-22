Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi - Son Dakika
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Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

22.05.2022 15:59

- Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağlıklı yaşam bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi.

- Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağlıklı yaşam bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasında Yeşilay tarafından bugün '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi. Etkinlik Kızıltepe'de kaymakamlık, belediye ve Mardin Bisikletliler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kızıltepe halı desenli caddesinde başlayan bisiklet turu Kızıltepe Belediyesi önünde son buldu. Etkinliğe; Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, Yeşilay Mardin Şube Başkanı Abdullah Songur ve 100'e yakın bisikletli katıldı.

Vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Kaymakam Hüseyin Çam, "Amacımızı burada bir farkındalık oluşturabilmek. Özellikle sağlıklı yaşamla ilgili, çünkü çağımızın en büyük problemidir. Toplumumuzda obeziteye doğru, sağlıksız yaşama doğru hem kullanılan malzemeler hem de yenilen yemeklerden kaynaklı olarak enerjisiz ve hareketsizlikten kaynaklı olarak. Bugün burada hem farkındalık oluşturmak hem de dikkat çekmek için toplandık" dedi.

Etkinliğe katılanlar Kızıltepe Belediyesi önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çekerek programı sonlandırdı.

Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi
Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

YORUMLAR
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İstanbul'da binlerce bisikletli Yeşilay'ın turunda buluştu İstanbul'da binlerce bisikletli Yeşilay'ın turunda buluştu Tekirdağ'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı Tekirdağ'da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' yapıldı
Kaynak: İHA

Kızıltepe, Bisiklet, Yeşilay, Mardin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilay, Kızıltepe'de sağlıklı yaşam için pedal çevirdi - Son Dakika


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