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Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı genç sporculara sertifikalarını takdim etti - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı genç sporculara sertifikalarını takdim etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, 'Aralık Ayı Kuşak İmtihanı ve Sertifika Töreni'ne katılarak genç sporculara sertifikalarını takdim etti. Başkan Çınar, Kick-Boks branşındaki hedeflerini büyüttüklerini ve gelecek yıllarda Milli Takıma çok sayıda sporcu gönderecek alt yapıya sahip olduklarını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı genç sporculara sertifikalarını takdim etti
12.12.2023 - 10:19,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, 'Aralık Ayı Kuşak İmtihanı ve Sertifika Törenine' katılarak genç sporculara sertifikalarını takdim etti.

Başkan Çınar, Milli Takıma oyuncu gönderdikleri Kick-Boks branşındaki hedeflerini büyüttüklerini, gelecek yıllarda Milli Takıma çok sayıda sporcu gönderecek alt yapıya sahip olduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Belediyespor ve Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 'Aralık Ayı Kuşak İmtihanı' büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı'nın yanı sıra sporcu ailelerinin izlediği kuşak imtihanını başarıyla tamamlayan sporculara düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

Kuşak imtihanına katılan tüm sporcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz çatısı altında kick-boks branşındaki eğitimlere katılan sporcularımızın mücadelesini takdirle karşılıyoruz, hepsini canı gönülden kutluyoruz. Sporcularımızın her biri şehrimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil edecek seviyede olması bizleri mutlu etmektedir. 'Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi' olarak yaptığımız hizmetlerle genç sporcularımıza en iyi şartlarda spor yapmalarına, sosyalleşmelerine, kendilerine yetiştirmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına fırsat tanıyoruz. Sporun bütün branşlarını sonuna kadar destekleyerek gerek fiziksel yatırımlar gerekse de kurslarımızla çocuklarımıza ve gençlerimizin hayata en güzel şekilde hazırlanmalarına destek sunuyoruz. Sporcularımızda alanında deneyimli antrenörlerimizin gözetiminde disiplinli ve planlı çalışarak başarılı sonuçlar alıyorlar, sunulan olanaklardan en iyi şekilde yararlanıyorlar. Kick-Boks alanında ortaya koyduğumuz hedefleri ise büyütüyoruz. Belediyemizin ve kulübümüzün destekleri, Milli Takım antrenörlüğü yapan Yakup Yiğit hocamızın gayretleri neticesinde bugüne kadar dört sporcumuzu Kick-Boks Milli Takımına gönderdik. Kulübümüzde kurduğumuz alt yapı sayesinde inşallah bu sayıyı artıracağız. Sporun ve sporcunun dostu belediyecilik anlayışımızdan ödün vermeden her zaman sporcularımızın yanında yer aldık, yer almaya da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Aralık Ayı Kuşak İmtihanına katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Yeni kuşaklarına kavuşan geleceğin Milli Takım sporcularımızı ise yürekten kutluyorum. Okul ve spor hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise, genç sporcuları tebrik ederek kutladı.

Konuşmaların ardından sporculara sertifikaları takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı genç sporculara sertifikalarını takdim etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı genç sporculara sertifikalarını takdim etti - Son Dakika
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